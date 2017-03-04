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4 Mart 2017 - 12:43

Al Halife’nin ünlü celladı öldü

Al Halife’nin ünlü celladı öldü

Bahreyn’deki Al Halife rejimine bağlı bir cellad olarak tanınan ünlü üst rütbeli Güvenlik Memuru Halit el-Vazan, kalp krizi geçirerek öldü.

Al Halife rejimine bağlı ünlü üst rütbeli Güvenlik Memuru Halit el-Vazan, kalp krizi geçirerek öldü.

En son Bahreyn İçişleri Bakanlığı Gardiyanlar Genel İdaresi Başkanı olan el-Vazan, 80’lerden günümüze dek Bahreynli devrimcilerin defalarca şehadete ermelerine sebep olan işkencelerden bizzat veya dolaylı olarak sorumludur.

“Cemil el-Ali”, “Şeyh Cemal el-Osfur”, “Sait el-İskafi” ve “Nuh Halil”, Al Halife sorgu ve işkence merkezlerinde Halit el-Vazan’ın bizzat müdahalesiyle şehit düşen devrimciler arasında yer alıyorlar.

Bunlara ilave, “Abdülcelil Mehdi Tareş” de el-Vazan tarafından yönetilen işkenceler sonucu akıl sağlığıyla bilinç yeteneğini kaybederek, yaşamını yitirene kadar maruz kaldığı işkencelerin fiziksel ve ruhsal etkilerinden kurtulamadı. 

News Code 1863557
Kamran AZAR

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