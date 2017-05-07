Zarif Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Afaganistan’a giden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad zarif, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yle görüştü.

Zarif bu görüşmede Afganistan Cumhurbaşkanı’yla bölgesel gelişmelerle karşılıklı işbirliği başlıkları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bugün sabah saatlerinde yüksek rütbeli bir heyetin başında Afganistan’a giden Zarif, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’den önce Afganistan Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani’niyle görüşmüştü. Kabil ziyaretinin devamında ise Zarif’in İcra Kurulu Başkanı Abdullah abdullah ile bazı diğer Afganistanlı yetkiliyle görüşeceği öngörülüyor.