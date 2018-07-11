Seçimin ardından dövizde hızlı yükseliş

DHA'nın haberine göre, Haftanın ilk gününde, yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizler ise, dolar 4.70, euro 5.51 liraya çekildi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.64 ve en yüksek 4.7531 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.61 düşüşle 470-4.71 lira aralığında,

- en düşük 5.4566 ve en yüksek 5.5892 lirayı gören euro günlük yüzde 0.93 düşüşle 5.51 – 5.52 lira aralığında,

- en düşük 6.1527 ve en yüksek 6.2989 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.07 yükselişle 6.25-6.26 lira aralığında işlem görüyor.