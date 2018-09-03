Astana garantör ülkeleri Tahran'da bir araya geliyor

Tebriz’de düzenleneceği açıklanan İran, Rusya ve Türkiye arasındaki üçlü zirvenin 7 Eylül Cuma günü Tahran’da yapılacağı bildirildi.

Suriye krizinin çözümü olarak bilinen Astana sürecinin devamında gerçekleşen Tahran’daki zirve, daha önce Soçi ile Ankara toplantılarıyla gündeme gelmişti.

Ülke başkanlarıyla bakanlar ve onlara eşlik eden heyetlerin ekonomk ilişkiler ile siyasi ve küresel konular üzerinde yapacağı karşılıklı görüşmeler söz konusu zirvenin diğer başlıkları arasında yer alıyor.