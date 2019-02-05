Lübnan: Suriye ile ilişkilerimizi yeniden sürdürmeliyiz

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde düzenlenen toplantı sırasında İran ile yapılan nükleer anlaşmanın büyük bir fırsat olduğunu belirten Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil, bu uzlaşının önemini azaltma girişimini bölgesel politikalarda büyük bir geri dönüş olarak nitelendirdi.

Cebran Basil sözlerini devamında, Lübnan’ın yıkıcı savaşlar ve İsrail'den gelen tehditler karşısında kimliğini, sınırlarını ve egemenliğini korumaya devam ettiğini duyurdu.

Basil ilaveten “Lübnan kutuplaşmalara aldırmadan bölgenin istikrarını koruma konusunda rol oynamıştır. Suriye ile ilişkileri sürdürmek bizim yararımıza. Bu ülke bizim tek komşu ülkemizdir” diye konuştu.