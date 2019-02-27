Devrim Muhafızları'ndan Zarif’in istifasıyla ilgili flaş açıklama

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, Dışişleri Bakanı Zarif’in istifasıyla ilgili açıklama yaparak, "Sayın Zarif doğrudan İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasından sorumlu olan isimdir ve Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı görev süresi boyunca, ülkenin üst düzey yetkilileri özellikle Devrim Lideri tarafından desteklenmiş ve onaylanmıştır." dedi.

Tümgeneral Süleymani, "Kendisi ülkenin ulusal çıkarlarını sağlamak için çeşitli düzeylerde değerli çalışmalar yürüterek İslam Devrimi ve İran halkının yeminli düşmanlarına karşı gerekli adımlar atmıştır." ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran’da Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmede Bakan Zarif’in bulunmaması hakkında Tümgeneral Süleymani, Cumhurbaşkanlığı kurumu tarafından gerekli koordinasyonların yapılmadığı için Zarif’in görüşmeye katılmadığını belirtti.

Tümgeneral Süleymani, bunun kasıtlı bir eylem olmadığını anlatarak, “Sayın Zarif’in Dışişleri Bakanı olarak ülkenin dış politikasının ana sorumlusu olduğunu vurgulamalıyım.” açıklamasını yaptı.

Bu olaydan ötürü büyük bir heyecana kapılan İslam Devrimi ve İran halkının düşmanlara değinen Tümgeneral Süleymani, "Bunlar İslam Direniş Cephesi’nin parlak zaferinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal menfaatleri ve hedefleri yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir." diye konuştu.