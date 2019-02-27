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27 Şubat 2019 - 12:00

Bakan Zarif'ten son dakika açıklaması

Bakan Zarif'ten son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Zarif, İnstagram sayfasında bir yazı paylaşarak, kendisini destekleyen herkesi takdir etti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İnstagram sayfasında bir yazı paylaşarak, “Dış politikanın gelişmesi, milli menfaatler ile saygı değer İran halkının haklarını koruma dışında başka bir kaygım yok.” ifadelerinde bulundu.

Zarif paylaşımında ilaveten şunları kaydetti: Görevde bulunduğum sürece ve özellikle de geride bıraktığımız 3 saat boyunca bana verdikleri destekler dolayısıyla aziz ve cesur İran halkıyla saygın seçkinlerimizle yetkililerimizi takdir ediyorum.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif iki gün önce İnstagram hesabında paylaştığı bir yazıda görevini bıraktığını açıklamıştı.

Zarif onaylanıp onaylanmadığıyla ilgili daha net bir bilgi ortada olmayan istifasında İran milletiyle tüm yetkilileri takdir ederek 67 ay boyunca bulunduğu görevdeki eksiklikleri dolayısıyla özür dilediğini bildirmişti.

News Code 1876962
Kamran AZAR

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