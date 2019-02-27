Ruhani, Bakan Zarif'in istifasını kabul etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifa talebini kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif’e gönderdiği mektupta, Dışişleri Bakanı’nın kararının ülkenin menfaatlerine aykırı olduğundan dolayı istifasını kabul etmediğini belirtti.

Ruhani kaleme aldığı mektupta, “Dış ilişkilerden sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı, ülke güvenliği ve ulusal menfaatlerin gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. Bu yüzden defaatle emrettiğim gibi tüm devlet kurumları dış ilişkiler alanında bu bakanlıkla tam koordinasyon içinde olması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Zarf’a görevinde sarfettiği çabalardan dolayı teşekkür eden Ruhani, “Devrim Lideri sizi ABD'nin kapsamlı baskılarına karşı 'cesur, gayretli ve sadık' bir kişi olarak yorumladığı için istifa talebiniz ülkenin menfaatlerine karşı olduğundan dolayı kabul etmiyorum.” diye konuştu.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.