İran yapımı önemli askeri ürünlerin seri üretimi başladı

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşleri Yardımcısı Surena Sattari ve İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Nesirzade'nin katılımıyla yapılan bir törende İran yapımı "Yay-12" isimli İHA ile üzerinde kullanılacak "Kor" adlı füzenin seri üretimi başladı.

1000 kilomtrelik bir menzile sahip olan söz konsu İHA savaş operasyonlarında nokta vuruşu için yüksek bir dikkatle kullanılırken elektronik savaş ile tespit görevlerinde de bulunabiliyor. İHA'da kullanılan "Kor" füzesinin menzili ise 20 kilometre.

Karadan kontrol edilebilen "Yay-12" isimli İHA aynı zamanda otomatik olarak da görevini yapabiliyor.

Bu ürünlerin hepsi Ordu Hava Kuvvetleri'nin farklı birlikleri ile Bağımsızlık Hareketi Teşkilatı arasındaki işbirliği neticesinde yapılmıştır.

Bunlara ilave olarak LSP teknolojisine sahip havada kullanılan yapıtların kullanım süresini uzatma amacıyla yapılan ilk merkez de ülke yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.