Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli

Kırıkkale mitingi öncesi gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş'a yöneltilen 'sahte senetle tahsilat yapmaya kalkışmak' suçlamasını yorumlayan Bahçeli, olayın 'siyasi ve hukuki' yönü bulunduğunu dile getirdi.

Milliyet'tin haberine göre Bahçeli, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukuki süreç seçim gününe kadar veya sonrasına kadar devam edeceğe benziyor. Buraya müdahale etmek doğru değil. Ama bu gelişmelerin siyasi boyutu 19 gün tartışılacak. Böyle bir durum karşısında ne olacak? O kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yoldur. Ama tersi olursa CHP'yi tüketme sürecine girer. Büyükşehire kritik süreçlerde talip olan bir kişi partisini rahatlatmalı, seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı ve bunun için de adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl."

'YAVAŞ VE KESGİN TARAFSIZ BÖLGEYE ÇIKSIN'

Bahçeli, Yavaş'ın iddiaları ve suçlamaların zamanlamasını 'komplo' olarak değerlendirmesine ise "Kendisinin kazanacağından ne kadar emin ki böyle bir komplo olduğunu ifade ediyor! Bu kadar garantiyi nereden alıyor ki, kendisinin adaylığına karşı olan siyasi partiler oturup düşünüp FETÖ terbiyesiyle bir komplo kursun" karşılığını verdi.

Bahçeli, "Ahmet Hakan'ın programında tartışılıyordu. Gündem bu meseleydi. Konuyu bilenlerin bir araya gelmesi lazım. Yani Ahmet Hakan Bey bugün veya yarın akşam bu iki şahsı Tarafsız Bölgeye davet etmeli ve karşılıklı tartışmalı. Necmettin Bey'le Mansur Bey'in tartışması lazım. En doğru tartışma, en açık tartışma bu olsa gerektir" ifadesini kullandı.