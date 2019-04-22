Pekin: Çin-İran ilişkileri yasalara dayanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planladığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

“Tele Sur” kanalının haberine göre, Çin-İran ilişkilerinin yasalara dayandığını belirten Çinli yetkili, “Pekin, her zaman ABD’ın İran’a karşı tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkmıştır.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklayacağı iddia edilmişti.

İran petrolünün satışını sıfırlamayı amaçlayan ABD yönetimi, Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya’ya geçici olarak İran ile ticaret yapmasına izin vermişti.