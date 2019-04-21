Dışişleri Bakanı Zarif New York’a gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 23 Nisan Salı günü New York'a gidecek.

Bakan Zarif, BM Kurulu’nda “Küresel çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü” anısına yapılacak toplantısına iştirak edecek.

Son günlerde İran’ın BM Daimi Temsicisi olarak atanan Mecit Taht Revançi’nin de New York’ta görevini başlamak üzere Bakan Zarif’e yolculukta eşlik edeceği belirtildi.

Zarif’in New York ziyareti kapsamında New York’taki bazı bağımsız düşünce kuruluşlarında konuşma yapması beklenior.