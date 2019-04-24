Zarif'ten ABD'ye eşkiya benzetmesi

New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararına ilişkin Zarif, şunları kaydetti:

“ABD muafiyet veren veya muafiyetleri iptal eden dünyanın polisi değil. Biz muafiyetlere önem vermiyoruz. Ancak dünyanın geri kalan ülkeleri bir devletin onlara Güvenlik Konseyi kararını uygulama hakkına sahip olmadığını söylemesine izin mi verecekler?

Başkalarına oybirliğiyle alınan Güvenlik Konseyi kararını uygulama hakkına sahip olmadıklarını söyleyen bir ülke bulundu. ABD bunun ötesine geçerek ‘bu kararı uygularsanız sizi cezalandıracağım’ diyor.”

Zarif, ABD’nin son kararını eleştirerek, “Bu ülkelerin yaptığı hareket dağ başındaki eşkiyalarınkinden daha beter. ABD kendisi hem hırsızlık yapıyor, hem de başkalarına hırsızlık yapmadıkları takdirde cezalandırılacağını söylüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zarif, ABD’nin attığı tek taraflılık adımlarına karşı durulması gerektiğini vurgulayarak, “Hem uygulanan yaptırımlar hem de bununla iligli ABD tarafından alınan kararlar yasa dışı.” dedi.

İran’ın ABD ile yeniden müzakere yapıp yapmaması hakkında Zarif, “Bu ülke güvenilir bir müzakere tarafı olmadığını gösterdi, aynı zamanda uluslararası yasaların ve hatta kendilerinin bizzat almış oldukları kararları ve imza attıkları sözleşmeleri değersiz bulduğunu ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

Müzakere masasına dönecek ülkenin İran omadığını savunan Zarif, “Masaya dönüp dönmeme kararı Amerika Birleşik Devletleri'ne kalmış. Müzakere masasından asla ayrılmadık. Nükleer anlaşmanın kalan üyeleriyle görüşmeye devam edeceğiz. Bu müzakere masasından ayrılmaya karar veren ülke Amerika’dır.” diye konuştu.

Zarif, "Hürmüz Boğazı'nın kapanışı İran'ın masasında mı?" sorusu üzerine, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hakkında askeri kurumlar karar verir." yanıtını verdi.