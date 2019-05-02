İran ile Irak arasındaki askeri işbirliği bölgede istikrar sağlıyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün sabah saatlerinde Tahran'da Irak donanma komutanları ve hava savunma kuvvetleriyle görüştü.

Tuğgeneral Emir Hatemi bu görüşmede bölge ve dünyadaki siyasi ve güvenlik durumlara atıfta bulunarak "İki ülke için var olan fırsatlarla tehditler bu ülkelerin menfaatini sağlamakla ekonomik büyümesinin yanı sıra bölgede istikrar ve güvenliğin kurulması için yetkililerin daha fazla istişare yapmalarını gerektiriyor" dedi.

İran ile Irak arasındaki askeri işbirliğinin bölgede barış, istikrar ve güvenlik sağladığını belirten Tuğgeneral Hatemi, Tahran'ın Bağdat'la ilişkilerini geliştirme yönünde kararlı olduğunu açıkladı.

Irak askeri üst düzey komutanları da bu görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik, dini ve sosyal bağlara değinerek, İran_Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.