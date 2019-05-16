İsrail güçleri Gazze'de 65 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 65 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 3'ü sağlık görevlisi, 1'i sivil savunma personeli 65 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların 5'inin kadın, 22'sinin çocuk olduğu ifade edilen açıklamada, 16 kişinin gerçek mermi ile diğerlerinin gaz bombalarının isabet etmesi gibi çeşitli şekillerde yaralandığı kaydedildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

"İşgal sürdükçe direniş de olacak"

Öte yandan gösteriye katılan Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Filistin'in işgal edilmesinin, halkın zorla göç ettirilmesinin ve topraklarının çalınmasının anıldığını belirterek, "Buraya ablukanın kalkması gerektiğini vurgulamak için geldik. Tüm Filistin halkı bu konuda kararlı. İşgal sürdükçe direniş de olacak." dedi.

Berhum, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri ile yeni bir denge kurmaya çalıştıklarını, bu şekilde ablukayı kıracaklarını ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı koyacaklarını söyledi.

Hamas yetkilisi İsmail Rıdvan da gösteride yaptığı açıklamada, işgalcilerin Filistin halkına yönelik işlediği suçların halkın direnişini durduramayacağını, eylemlerin son bulmayacağını belirtti.

Rıdvan, Hamas'ın alternatif vatan planlarına karşı olduğunu ifade ederek, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla mücadele için tüm Filistinli grupları barındıran ulusal konsey ve ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA