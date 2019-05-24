İngiltere Başbakanı May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

İngiliz basını dün May'in istifasını açıklayacağını duyurmuştu. Hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer almıştı.

May, hem Brexit anlaşmasının koşularına itiraz eden AB karşıtlarının hem de Brexit’in iptal edilmesi için bastıran AB yanlılarının baskısı altında bulunuyor.

Sputnik'e göre Başbakan May, Avam Kamarasında daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı. May, haziran ayının ilk haftası yapılacak dördüncü Brexit oylamasından sonra halefinin seçimi için bir takvim belirleme sözü vermişti. Kulislerde May'in kaybetmesi durumunda istifa edebileceği konuşuluyordu.