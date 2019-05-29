Amerika "Yüzyılın Anlaşması" konusunda yenilgiye uğrayacak

İslam Devrim Lideri, görüşmede bu yıl “Dünya Kudüs Günü” etkinlikleri kapsamında yapılacak yürüyüşlerin önceki yıllardan daha da önemli olduğuna dikkati çekerek, “ABD destekli bazı güçler Yüzyılın Anlaşması’nın uygulanması için çalışıyorlar. Fakat Amerika ve yandaşları bu konuda da yenilgiye uğrayacaklar” dedi.

Ayetullah Hamanei, Filistin milletini savunmanın hem insani hem de dini ve şer’i yönleri olduğunu belirtti.

İran-Amerika gerilimine de atıfta bulunan İslam Devrimi Lideri, “Yabancılar, gazeteler ve propagandacıların müzakereye ilişkin tartışmalarında müzakere masasına geri dönmekten bahsetmeleri sırf ‘müzakere’ değil, ‘Amerika ile müzakere’ içindir. Yoksa bizim başka ülkeler ve Avrupa ile müzakere etmekte bir sorunumuz yoktur” ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri, İran’ın Avrupalılar yada başka ülkelerle de her konuda müzakere etmeyeceğini belirterek, “Devrim için namus meselesi gibi olan konularda müzakere etmeyiz. Askeri gücümüz müzkere için söz konusu olamaz. Savunma gücümüzü göz ardı etmeyiz” değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi Lideri, "Onların müzakere dediklerinden kastettikleri şey Amerike ile müzakeredir ki biz müzakere etmeyeceğimizi bildirdik. Çünkü müzakerenin faydası yok, zararı da var. Amerikalılar baskı uygulayarak bir ülkede bir şeyi hedef alıp amaçlarına ulaşmak istiyorlar. ‘Baskı’ onlar için stratejidir, müzakere adını verdikleri bir taktikleri de var" diye konuştu.