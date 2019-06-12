Zarif: BAE bölgede ikinci İsrail olmak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar merkezli Alaraby televizyon kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Zarif, bölgedeki Arap devletleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), milyarlarca dolar değerinde silah alarak ikinci İsrail olmak istiyor. Bölgede, ABD ile ilişkilerini koruyarak güvenliğinin sağlanabileceğine inanan iki, üç Arap ülkesi var, ancak yanılıyorlar.”

Zarif ayrıca, “Amerika Birleşik Devletleri'ne halkımıza tek taraflı bir savaş dayatmasına asla izin vermeyeceğiz ve kesinlikle savaştan herkes zarar görecek. Çünkü savaş savaştır.” ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşı “terörizm” olarak nitelendiren Bakan Zarif, teröristlerle asla müzakere etmeyeceklerini kaydetti.