Ruhani, Almanya Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’da gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı kabul etti.

Bu görüşmede İran’ın bütün bölgede özellikle de Afganistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele alanında sarfettiği çabalara dikkati çekerek, “İran her zaman bölgede güven ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunarak olumlu bir rol oynamıştır. Bölgemiz bugünkü güvenini İran’a borçludur” dedi.

Ruhani, 12 yıl boyunca müzakerenin sonucu nükleer anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, “Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD, bunca çabayı ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararını görmezen gelerek, bölgede ekomomik terörizmi başlattı. Maalesef ABD karşısında Avrupa ülkelerinden de beklediğimiz tepkiyi görmedik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra geçtiğimiz yıl boyunca Avrupalıların siyasi alanda gösterdiği tepkilerin dışında pratikte onların ciddi adımlarına tanık olmadık. Bugün artık biz, siz, bölge ülkeleri ve bütün dünya için yararlı olacak şekilde kararlar vermeliyiz” açıklamasında bulundu.

Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiği zaman bu anlaşmanın 36. maddesi gereğince İran’ın tepki vermeye hakkı olduğunu, ancak buna rağmen bir yıl beklediğini belirterek, “Avrupa’dan Washington yönetiminin İran’a yönelik ekomomik terörizmine karşı çıkmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Heiko Maas, bugün ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmüştü.