İran'dan Umman Denizi’ndeki olaylarla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Umman Denizi’ndeki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin bugün İran İslam Devrimi Lideri ile görüşmesiyle eş zamanlı olarak Japon petrol tankerlerine yapılan şüpheli olaylardan endişe duyduklarını dile getiren Musevi paylaşımında, “Bu eylem bölgedeki gerginliği azaltmak için yürütülen bölgesel ve bölge dışı çalışmalara aykırıdır." ifadesine yer verdi.

Musevi ayrıca, İran’ın bölgede işbirliği ve diyalogun yapılmasından yana olduğuna vurgu yaptı.

Nikkei Asia Review'de yer alan habere göre, Japonya Ticaret Bakanı Seko, Japonya'ya yük taşıyan 2 geminin Umman Denizi'nde saldırıya uğradığı bilgisini aldığını kaydetti.

Seko, saldırıyla ilgili bakanlıkta olağanüstü toplantının yapıldığını söyledi.