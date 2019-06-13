Zarif'ten bölge ülkelerine diyalog çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umman Denizi’ndeki olaylara tepki gösterdi.

Zarif’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Japonya’nın petrol tankerlerine yönelik yapılan saldırılar Başbakan Şinzo Abe’nin Devrim Lideri Ayetullah Hamanei ile yaptığı geniş kapsamlı ve dostane görüşmeler sırasında gerçekleşmiştir."

Zarif attığı tweette, “Bugün sabah saatlerinde meydana gelen saldırıları 'şüpheli bir olay' olarak değerlendirmek yeterli değil. Bölgemizde 'Bölgesel Diyalog Forumu' kurmak şart.” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Fars Körfez ülkeleri arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve güvenlik alanındaki sorunların çözümü için “Bölgesel Diyalog Forumu”nun kurulmasını önermişti.

Umman Denizi'nde iki petrol tankerine saldırı

Nikkei Asia Review'de yer alan habere göre, Japonya Ticaret Bakanı Seko, Japonya'ya yük taşıyan 2 geminin Umman Denizi'nde saldırıya uğradığı bilgisini aldığını kaydetti.

Seko, saldırıyla ilgili bakanlıkta olağanüstü toplantının yapıldığını söyledi.