İran: Deniz yolları güvenliği konusunda işbirliği yapmaya hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Umman Denizi’nde Japon petrol gemilerine yapılan saldırılardan endişe duyduklarını açıkladı.

Bölge ülkelerine seslenen Rabii, bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanan çevrelerin tuzağına düşmemek için duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, “İran hükümeti olarak stratejik önemi olan deniz yollarının yanı sıra bölgede güvenlik sağlama konusunda işbirliği yapmaya hazırız.” dedi.

Umman Denizi'nde iki petrol tankerine saldırı

Nikkei Asia Review'de yer alan habere göre, Japonya Ticaret Bakanı Seko, Japonya'ya yük taşıyan 2 geminin Umman Denizi'nde saldırıya uğradığı bilgisini aldığını kaydetti.

Seko, saldırıyla ilgili bakanlıkta olağanüstü toplantının yapıldığını söyledi.