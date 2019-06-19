Irak'ta yabancı petrol şirketlerine füzeli saldırı

Rûdaw’a konuşan Basra’dan güvenlik kaynağı, bu sabaha doğru aralarında Exxon Mobil’in de aralarında bulunduğu bazı yabancı petrol şirketlerine füzeli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Olayda 2 Iraklı işçi hayatını kaybetti. Saldırının olduğu bölgede İtalyan ve Hollanda merkezli petrol firmaları da bulunuyor.

Yaşanların ardından Exxon Mobil yaptığı açıklamada, 20 yabancı çalışanının bölgeden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Exxon Mobil Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde uzun süredir petrol arama-tarama çalışmalarını yürütüyor.

Firma, Ocak 2010'da Irak Petrol Bakanlığı ile yaptığı anlaşmada, Güney Petrol Şirketi ile Irak’ın güneyinde faaliyette bulunuyor.

2013 yılında Exxon Mobil Irak Limited, PetroChina International Iraq FZE ve PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi ile West Qurna projesini imzaladı.

ExxonMobil Ekim 2011'de, Kürdistan Bölgesi'nde 848.000 dönümden fazla alanı kapsayan altı “Üretim Paylaşım Sözleşmesi” imzaladı.