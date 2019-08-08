ABD ittifakı bölgede güvensizliğe yol açacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Kuveyt, Katar ve Ummanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde “Biz bölgenin özellikle de Fars Körfezi’nin güvenliğini taahhüt ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde güvenliğin korunması için elinden geleni yapmıştır. Bölgenin güvenliği, İran ve Fars Körfezi’ne kıyısı olan diğer ülkelerin ortak görevidir. Bu nedenle bölge ülkelerinin bu konuda yapıcı diyaloglar kurarak güvenlik sağlayacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini İran'ın dış ve savunma politikasının ilksesel tutumu olarak nitelendiren Tuğgeneral Hatemi, “ABD, bölgedeki güvensizliğin asıl nedenidir. Bölgedeki tüm ülkeler için güvenliğin sağlanması gerektiğine inanıyor ve herhangi bir ülkede güvensizlik istemiyoruz. ABD’nin deniz güvenliğini sağlamak bahanesi altında kurmak istediği askeri ittifak, bölgedeki güvensizliği daha da artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist yetkililerin ABD’nin askeri koalisyonuna katılacağı yönündeki iddialara dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi “Böyle bir girişim çok kışkırtıcıdır ve bölgede feci sonuçlar doğurabilir” dedi.

Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Nasır Sabah al Ahmet al Sabah da İran-Kuveyt ilişkilerinin güçlendirilmesinden yana olduklarını belirtti.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye de bu görüşmede, "Tüm ülkelerin Fars Körfezi’nde güvenliği sağlaması gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti bu konuda önemli katkıda bulunmuştur" dedi.

Umman Savunma Bakanı Badr bin Suud el-Basidi de İran ve ile Umman arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaparak, bölgede güven ve istikrarın sağlanması için tüm ülkelerin çaba sarfetmesi gerektiğini vurguladı.