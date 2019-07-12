İran hava sahasını ihlal edeni pişman edeceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırı tehdidinin BM Antlaşması’nın ihlali olduğunu söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin her açıdan hazırlıklı olduğunu ifade eden Tuğgeneral Hatemi, “İran İslam Cumhuriyeti'nin hava sahası ile toprak bütünlüğünü ihlal etmek isteyen her seviyedeki herhangi bir düşman sert ve somut tepkimizle karşı karşıya kalacaktır ve onları pişman edeceğiz.” dedi.

Son günlerde İran’ı tehdit eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şu iddiayı ileri sürmüştü:

"İsrail'in elindeki F-35 savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir."