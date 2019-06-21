İran: Kara, deniz ve hava sahamızı aktif bir şekilde savunacağız

İran'ın BM Daimi Temsilsici Mecid Taht Revançi’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yolladığı mektupta, ABD'ye ait İHA’nın ülke hava sahasını ihlal ettiği için İran Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Mektupta, “Bu eylem defaatle söz konusu İHA'ya yapılan uyarıdan sonra ve İran'ın BM Antlaşması’nın 51'inci maddesi uyarınca kendilerini savunma hakkına uygun olarak gerçekleştirildi.” denildi.

ABD’nin sınır ihlalini şiddetle kınayan Taht Revançi’nin kaleme aldığı mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"İran aynı zamanda topraklarının ihlal edilmesine karşı gerekli herhangi bir eylemde bulunma hakkını saklı tutar ve kara, deniz ve hava sahasını aktif bir şekilde savunmaya kararlıdır.

Bu ülkemize karşı ABD’nin ilk eylemi değil ve geçmişte de İran’ın protesto notası ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine bildirmiştir."

Mecid Taht Revançi’nin BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, İran’ın savaş peşinde olmadığı kaydedildi.