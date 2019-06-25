İran yapımı "Çürük" kısa filmi Japon sanatseverleri ile buluşacak

Yönetmeniğini İranlı sinemacı Alirıza Muhammedi'nin üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Hoşhal'ın yazdığı "Çürük" adlı kısa film Japonya'da yapılacak Kadoma Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

İlk kez uluslararası düzeydeki bir festivalde gösterilecek olan kısa filmin oyuncu listesinde Ali Bakıri, Amir Canani, Muhammed Hüseyni, Sadık Sıddikzade ve Farşid Navabi gibi aktörler yer alıyor.

Kadoma Uluslararası Film Festivali 24-28 Temmuz tarihleri arasında Kadoma Şehri Topluluk Merkezi'nde gerçekleştirilicek.

Kadoma kenti Japonya'daki Osaka ilinin doğu tarafında bulunan bir şehirdi.