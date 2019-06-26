Avrupa İran karşıtı bildiri yayınlayamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’da düzenlenen Afrika Günü Töreni’nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’ın “Biz olmasaydık İran bütün Ortadoğu’yu özellikle de Suudi Arabistan’ı işgal ederdi” iddiasına tepki gösterdi.

“İran hiçbir zaman komşu ülkelere saldırmadı ve saldırmayacak. İran bölgenin güvenliğini sağlıyor ve tarih boyunca da bunu yapmıştır” diyen Zarif, “Eğer ABD’liler İran olmadan bölgede güven sağlayabileceklerini düşünüyorlarsa bu çok yanlış bir tavırdır. Çünkü bölgenin güvenliği İran’a İran da bölgenin güvenliğine ihtiyaç duymaktadır. Bölgeyi tehlike ve gerginliğe sürükleyenler ABD’lilerdir” ifadelerini kullandı.

Zarif, “ABD’nin yeni yaptırımlarında benim ismim yok. Ancak İslam Devrimi Lideri isminin yaptırımlar listesinde yer alması onların uluslararası kurallar, normlar ve ülkeler arasındaki ilişkilerden anlamadıklarını gösteriyor. Onlar İslam dinini bile tanımıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Cevad Zarif, “ABD’lilerin aldığı kararlar onların diplomasiye ilgi duymadıklarını gösteriyor. Onların diplomasi iddiaları boştur ve sadece savaş yanlı tavırları konusunda uluslararası toplumu ikna edebilmeleri için ileri sürülmektedir. ABD’den savaşa karşı çıkan barış seslerini susturmaktan başka bir bekletimiz olamaz” dedi.

Zarif, İran’ın nükleer anlaşmaya yönelik son kararlarına dikkati çekerek, “Attığımız adımlar nükleer anlaşma çerçevesindedir. Şu ana kadar taahhütlerini yerine getirmeyen Avrupalılar İran karşıtı bildiriler yayınlayamaz. Eğer onlar (İran’a karşı) bir adım atarlarsa büyük bir yanlış olacaktır” diye konuştu.