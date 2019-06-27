Zarif: ABD, İran'ı yok edecek konumda değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CNN’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarına tepki göstererek, ABD’nin İran’ı yok edecek konumda olmadığını söyledi.

Zarif, ABD’nin son uygulamalarının tahrik edici ve çatışmacı olduğunu belirterek, İran’ın savaş istemediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump’ın 18. Yüzyılda yaşamadığını hatırlaması gerektiğini vurgulayan Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesine göre savaş tehdidinin yasa dışı olduğunu açıkladı.

Amerikan yönetiminin yanlış analiz sonucu İran’ı zayıflattığını düşündüğünü ifade eden Zarif, “Trump yanlış bilgi ve analizler almaktadır ve şimdi mevcut durumdan çıkması gerektiğini düşünmektedir.” dedi.

Amerikan yaptırımlarının İran halkına hakaret olduğunu belirten Zarif, ABD’nin nükleer anlaşma konusunda tamamen yanlış davrandığını ifade etti.