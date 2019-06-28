Şeyh İbrahim el Zakzaki’nin sağlık durumu kötüleşti

Al Jazeera News'a göre, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin sağlık durumu gıda zehilenmesi nedeniyle daha da kötüleştiği belirtildi.

Bazı kaynaklara göre, Zakzaki'nin Nijerya ordusuna mensup kişiler tarafından zehirlendiği kaydedildi.

Nijerya halkı ev hapsinde bulunan Zakzaki'nin tutuklanmasını protesto için başknet Abuja sokaklarında gösteri düzenledi

Bu gösteride okunan Nijerya İslami Hareketi bildirisinde, “Şeyh Zakzaki ile eşinin yurtdışında tedavi görülmesinin hükümet tarafından yasaklanması insan haklarının ihlalidir.” denildi.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.