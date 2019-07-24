Nijerya'da Şeyh Zakzaki için gösteri

Nijerya polisi, Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için başkent Abuja’da düzenlenen gösteriye sert bir şekilde müdahale etti.

Euronews’da yer alan bilgiye göre, İbrahim Zakzaki'nin sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakılmasını isteyen Nijerya İslami Hareketi üyeleri ile polis arasında çıkan çatışma sonrası 54 kişi göz altına alındı.

Öte yandan Tanzanya'da da Nijeryalı protestocular için destek gösterisi yapıldı.

Pazartesi günü Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için başkent Abuja'da gösteri düzenlenmiş. Polisin gösteriye sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ise Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaşanan olaya ilişkin endişelerini dile getirerek, Nijerya polisinin yaptığı sert müdahaleyi kınamıştı.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.