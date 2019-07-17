Şeyh Zakzaki'nin durumu ile ilgili son bilgiler

Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin oğlu Muhammed İbrahim Zekzaki, babasının sersebest bırakılması yönünde yaptığı çapalarıyla ilgili bir rapor yayınlayarak, "Yetkililerin bu yönde verdikleri sözlerini tutmalarını bekliyoruz.” dedi.

Muhammed İbrahim Zekzaki’nin yayınladığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kaduna yetkililerinden gerekli izni aldıktan sonra 13 Temmuz 2019’da ailece anne ve babamızla görüşmeye gittik. Ne yazık ki bir yanlış anlaşılma nedeniyle yalnızca ben ve bir yasal temsilci onlarla görüşebildik. Ailenin diğer fertleri kontrol noktasına geri dönmek zorunda kaldı.

Bamam Kaduna yetkililerinin izniyle bir telefona erişmiş. Şimdi onunla iletişim kurabiliyoruz. Duruşma tarihi de belirlenmiş ve ailemize bazı vaatler verilmiştir. Bunlar haftanın iyi haberleridir. Kötü haber de şu ki babam bir kez daha kalp krizi geçirmiştir. Benim için anlaşır gibi değil!

Babamın tıbbi işlemleri için gerekli tüm adımları attık. Şu anda yetkililerin uluslararası pasaport konusundaki verdiği vaatlerin gerçekleşmesini bekliyoruz."

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.