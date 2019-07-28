Nijerya mahkemesinden skandal İslam karşıtı karar!

Euronews’da yer alan bilgiye göre, Nijerya'da bir mahkeme, hükümetin Şii Müslümanların oluşturduğu Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyelerini terör örgütü ilan edebileceği hükmünü verdi.

Ülkede görev yapan yapan Başsavcı Dayo Apata'nın basına yaptığı açıklamasında, başkent Abuja'daki federal mahkemenin hükümete IMN üyelerini yasa dışı ilan etme yetkisi verdiğini ve bu durumun söz konusu örgütün faaliyetlerini kısıtlayacağını aktardı.

Gelişme sonrası Şii Nijerya İslami Hareketi sözcüsü resmi olarak bir duyuru almadıklarını ve sokak yürüyüşlerinin ve protestolarının devam edeceğini belirtti. IMN yöneticileriyse bu kararı 2015 yılından beri beklediklerini ve kendilerini şaşırtmadığını da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için başkent Abuja'da gösteri düzenlenmiş. Polisin gösteriye sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ise Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaşanan olaya ilişkin endişelerini dile getirerek, Nijerya polisinin yaptığı sert müdahaleyi kınamıştı.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.