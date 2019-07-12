  1. Siyaset
12 Temmuz 2019 - 10:20

Zarif’ten Srebrenitsa mesajı

Zarif’ten Srebrenitsa mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Srebrenitsa katliamı ile ilgili bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Srebrenitsa katliamı ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"27 yıl önce aynı günde 8 binden fazla Müslüman Boşnak Avrupa topraklarında katledildi; İkinci Dünya Savaşı sonrası bu kıtadaki en kötü vahşet. İslam karşıtlığı normal hale dönüşüldüğü bir zamanda, bu tür vahşet hem Avrupalılar hem de Müslümanlar tarafından unutulmamalı."

Srebrenitsa’da 8 bin 372 Müslüman Boşnak hunharca katledilmişti.

News Code 1879826
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler