Zarif’ten Srebrenitsa mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Srebrenitsa katliamı ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"27 yıl önce aynı günde 8 binden fazla Müslüman Boşnak Avrupa topraklarında katledildi; İkinci Dünya Savaşı sonrası bu kıtadaki en kötü vahşet. İslam karşıtlığı normal hale dönüşüldüğü bir zamanda, bu tür vahşet hem Avrupalılar hem de Müslümanlar tarafından unutulmamalı."

Srebrenitsa’da 8 bin 372 Müslüman Boşnak hunharca katledilmişti.