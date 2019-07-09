İşgalci ülkeler Yemen'den çekilmeli

Sputnik’in haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, kişisel twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, “Saldırgan ülkelerin Yemen’den çekilmelerini ilan etmelerini istiyoruz” dedi.
El-Husi, ülkesinin saldırganlık ve kuşatmaya karşı olduğunu söyledi.
Saldırgan güçlerin Yemen’den çekilmelerinin doğru bir karar olduğunu belirten el-Husi, "Saldırgan ülkelerin Yemen’i Avrupa ve Amerikan silahlarını test etmek için bir alan olarak kullanması yeter." açıklamasını yaptı.
Son günlerde BAE'nin Yemen'deki askeri varlığının bir kısmını çektiği yönünde bazı haberler yayınlanmıştı.
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