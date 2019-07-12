İşgal güçleri ahmaklığının bedelini ödeyecek

Gazze Şeridi’ndeki direniş grupları, işgal güçlerinin El-Kassam Tugayları üyesi Mahmud El-Edhem’i şehit etmesinin “Siyonist cinayet” olduğunu ve işgal rejiminin “ahmaklığının” sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Filistin direnişi, Gazze Şeridi’nde yaşananlar ve siyasi gelişmeler üzerine dün akşam (11 Temmuz Perşembe) yaptığı açıklamada, işgal rejiminin cinayetinin bedelini çok ağır ödeyeceğini bildirdi.

Sabırlarının sınırsız olmadığını belirten direniş grupları, Filistin direnişinin işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik ihlallerini dizginlemeye gücünün yettiğini belirtti.

Direniş grupları bildiride ayrıca işgal güçlerinin çatışma kurallarını değiştirmesine ve işgal rejiminin lehine yeni emrivakiler dayatmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, mücahitlerinden El-Edhem’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde işgal güçlerince şehit edilmesinden işgal rejiminin sorumlu olduğunu bildirmişti.

İşgal güçlerinin gözlem noktasına kasıtlı olarak ateş açtığını belirten El-Kassam Tugayları, cinayetin geçiştirilemeyeceğini kaydederek, işgal rejiminin sorumlu olduğunu ve sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi