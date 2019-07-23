Ruhani’den Macron’a özel mesaj

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi'nin Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özel mesajını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmek amacıyla Paris’e gittiği açıklandı.
Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin özel mesajını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmek amacıyla Paris’e gitti.” dedi.
Musevi, attığı tweette Irakçi’nin Cuhmurbaşkanı Ruhani’nin özel temsilcisi olarak Fransa’ya gittiğini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne, son günlerde nükleer anlaşmanın durumunu görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret etmişti.
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