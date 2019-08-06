İran halkı diplomasi için bedel ödememeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerine Dışişleri Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Zarif, “Uluslararası arenada bulunmak için başkalarının iznine ihtiyacımız yok ve kendi varlıklarımız, yeteneklerimiz ve halkımıza güvenerek bu alanlarda bulunabiliriz.” dedi.

Diplomasiyi "ülkelerin farklı dönemlerde kullandığı inkar edilmez bir unsur" olarak nitelendiren zarif, “Şu anda dünyada pek çok diplomasi alanı var ve tüm ülkeler onu kullanmak zorunda. Diplomasiden faydalanmayan herhangi bir ülke önemli bir güç alanından uzak kalıyor.” ifadelerinde bulundu.

Zarif, “Bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, otoritemizi ve saygınlığımızı halkımıza borçluyuz. Bu nedenle diplomasimizin bedeli halka yüklenmemelidir.” açıklamasını yaptı.

Başkalarına bağımlı olmamakla birlikte düyna güçleriyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Zarif “Halkımıza güvenerek dış ilişkilerimizde bağımsızlığın ne kadar zor ve tatlı olduğunu tecrübe ettik.” diye konuştu.