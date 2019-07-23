İran Nijerya polisinin şiddetini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaşanan olaya ilişkin endişelerini dile getirerek gösteriye katılanlara yapılan şiddetli müdahaleyi kınadı.

Nijerya'da Müslüman din alimlerinden Şeyh İbrahim Zakzaki’nin sağlık durumu konusunda Musevi, iki ay önce bu yönde tıp ekibinin yayınladığı rapora değinerek, "Şeyh İbrahim Zakzaki’nin tedavi görmesi için bir an evvel gözaltı merkezinden çıkarılmalı." dedi.

Musevi, Nijerya'da güvenlik, istikrar ve halkın refahının korunması gerektiğini ifade ederek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Nijerya hükümetinin Şeyh Zakzaki’nin tedavi sürecini hızlandırıp sağlık durumu ile ilgli kaygıları ortadan kaldırması gerektiğine vurgu yapan İranlı yetkili, mevcut sorunların diyalog yoluyla çözlülmesi gerektiğini söyledi.

Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensupları, dün Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için başkent Abuja'da gösteri düzenlemişti.

Polisin gösteriye sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.