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5 Ağustos 2019 - 11:22

Yemen ordusu Suudi Arabistan'da 3 havaalanını hedef aldı

Yemen ordusu Suudi Arabistan'da 3 havaalanını hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki “Melik Halid”, “Abha” ve “Necran” havaalanlarına İHA’lı operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki “Melek Halid” , “Abha” ve “Necran” havaalanlarına yönelik  İHA’lı operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Operasyonların "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiğini belirten Seri, “Necran, Abha ve Melek Halid havaalanlarına yönelik gerçekleşen operasyonlar sonucu Suudilere ait savaş uçaklarının sığınağı hedef alınarak buradan uçuçlar durduruldu.” açıklamalarında bulundu.

Seri, söz konusu operasyonların Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin dün yaptığı “Suudilerin cinayetlerine karşılık vereceğiz” ifadesini gerçekleştirmek için yapıldığını söyledi.

News Code 1880358
Ruya FEREYDUNI

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