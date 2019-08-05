Yemen ordusu Suudi Arabistan'da 3 havaalanını hedef aldı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki “Melek Halid” , “Abha” ve “Necran” havaalanlarına yönelik İHA’lı operasyon düzenlediklerini bildirdi.
Operasyonların "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiğini belirten Seri, “Necran, Abha ve Melek Halid havaalanlarına yönelik gerçekleşen operasyonlar sonucu Suudilere ait savaş uçaklarının sığınağı hedef alınarak buradan uçuçlar durduruldu.” açıklamalarında bulundu.
Seri, söz konusu operasyonların Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin dün yaptığı “Suudilerin cinayetlerine karşılık vereceğiz” ifadesini gerçekleştirmek için yapıldığını söyledi.
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