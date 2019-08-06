İran yapımı yeni bombalar görücüye çıkarıldı

Fars haber ajansina göre, İran savunma sanayiinde üretilen yeni nokta vuruşu yapan güdümlü bombalar görücüye çıkarıldı.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi’nin katıldığı törende Yasin, Balaban ve Kaim adlı nokta vuruşu yapan güdümlü bombalar ilk kez görücüye çıktı.

Törende konuşan Tuğgeneral Hatemi, Balaban bombası menzilini arttıran katlanabilir kanatlarla donatıldığını, ayrıca isabet gücünü arttırmak amacıyla INS&GPS sistemi ile takviye edildiğini belirtti.

Tuğgeneral Hatemi, Yasin bombası da güdümlü bombalardan biri olduğunu ve 50 kilometreden bırakılarak hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaim bombalarına da işaret eden Tuğgeneral Hatemi, bu bombaların isabet gücü çok yüksek olduğunu ve en çok yarım metre hata yaptığını, Kaim bombaları İHA ve savaş uçakları tarafından hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını ifade etti.