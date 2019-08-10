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10 Ağustos 2019 - 08:11

İran kendi güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacak

İran kendi güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fars Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Yeni Akit'in haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fars Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu körfezin güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacaklarını ifade etti.

İran milli güvenliği için Fars Körfezi'nin ayrıca önemli olduğunu belirten Zarif, “Bu gerçeklik üzerinden bölgede varlık gösterecek her türlü yabancı güç gerginliğe neden olacaktır. İran kendi güvenliğini sağlamak için asla geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda İran ile yaşanan gerilimin ardından ABD, bu bölgede deniz ulaşımının kontrolünü sağlamak amacıyla bir güvenlik planı hazırladığını duyurmuştu.

News Code 1880458
Muhammed BURHAN

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