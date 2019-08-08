İşgalci güçler Yemen'den çekilmeli

Russia Today’in aktardığı habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen’in Aden vilayeti dahil olmak üzere bu ülkenin güneyinde meydana gelen çatışmalara tepki gösterdi.

El-Husi’nin paylaşımında “İşgal altındaki vilayetler, işgalci ülkelerin bu vilayetlerden çekilmemesi sürece kurtarılamaz” ifadesine yer verildi.

Dün sabah saatlerinde El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninin ardından Yemen’in güneyinde yer alan Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri arasında silahlı çatışma çıktı.