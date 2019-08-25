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25 Ağustos 2019 - 11:30

Yemen'den Suudi Arabistan'a yeni İHA'lı operasyon

Yemen'den Suudi Arabistan'a yeni İHA'lı operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Abha Havalimanı’na İHA’lı operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Abha Havalimanı’na İHA’lı operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Seri, Abha Havalimanı'na yönelik operasyonun "Kasif-2k" insansız hava aracıyla gerçekleştiğini ve buradaki askeri noktaların vurulduğunu söyledi.

Yemenli yetkili bu operasyonun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı sürügelen cinayetlerine karşılık olarak yapıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  Mart 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik saldırı düzenliyor.

News Code 1880741
Ruya FEREYDUNI

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