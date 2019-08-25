Yemen'den Suudi Arabistan'a yeni İHA'lı operasyon

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Abha Havalimanı’na İHA’lı operasyon düzenlediklerini duyurdu.
Seri, Abha Havalimanı'na yönelik operasyonun "Kasif-2k" insansız hava aracıyla gerçekleştiğini ve buradaki askeri noktaların vurulduğunu söyledi.
Yemenli yetkili bu operasyonun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı sürügelen cinayetlerine karşılık olarak yapıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik saldırı düzenliyor.
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