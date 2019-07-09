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9 Temmuz 2019 - 11:26

Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik yeniden İHA'lı operasyon

Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik yeniden İHA'lı operasyon

Yemen ordusu bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asır kentindeki Abha Havaalanı ile al-Tahama bölesindeki enerji santraline karşı iHA’lı operasyon düzenledi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asır kentindeki Abha Havaalanı ile al-Tahama bölesindeki enerji santraline yönelik iHA’lı operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Abha Havaalanı’na yönelik gerçekleşen operasyon sonucu Suudilere ait savaş uçaklarının sığınağı hedef alınarak buradan uçuçların durdurulduğu açıklandı.

Yahya Seri ayrıca, al-Tahama bölesindeki enerji santraline yönelik operasyonun "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiğini söyledi.

News Code 1879771
Ruya FEREYDUNI

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