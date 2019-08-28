Ruhani: İran dünya ile konuşmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuştu.

Son bir yıl içerisinde İran halkına yönelik yapılan baskılara dikkati çeken Ruhani, “Bugün hükümet etkin bir şekilde halkın sorunlarını hafifletmeye çalışıyor” dedi.

Ruhani konuya ilişkin “Dışişleri Bakanımızın istişarelerde bulunmak için farklı ülkeleri ziyaret etmesi hükümetin halkın çıkarları yönünde çalıştığını gösteriyor.” diye konuştu.

İran’ın düşmanlık peşinde olan ülkeler dışında tüm ülkelerle etkileşim içinde olduğunu belirten Ruhani, “Dış politika alanında dost ülkelerin kapasitesinden yararlanıp sorunlarımızı çözmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Ruhani, ülkenin ana gücünün iç kapasitelerinde yattığını vurgulayarak,“Elbette, bu dış kapasitere göz yumma ve diğer ülkelerle etkileşim kurmama anlamına gelmiyor. Çünkü bugün ekonomi, bilim, teknoloji ve sanat gibi alanlar sadece bir ülkenin sınırları içinde yer alan meseleler değildir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin bir bölümünde de İran'ın dünya ile konuşması gerektiğinin altınız çizdi.