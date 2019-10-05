İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Uzaya astronot göndereceğiz

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Dünya Uzay Haftası nedeniyle İletişim Bakanlığında yapılan bir törende konuşma yaptı.

Azeri Cehromi, “Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya İranlı astronot göndereceğiz. İran uzay endüstrisiyle ilgili bu tür düşünceler ABD’yi kıskandırıyor.” dedi.

İran Uzay Araştırma Enstitüsü’ne gizli balistik füze programı yürüttüğü iddiasıyla yaptırım uygulayan ABD’ye tepki gösteren Azeri Cehromi, “İranlı bilim adamları hiçbir zaman ABD yaptırımları kapısının arkasında kalmaz.” ifadesini kullandı.

Bakan Azeri Cehromi, birçok ülkenin İran'ın uzay çalışmalarının barışçıl nitelikli olduğuna inandığını söyledi.