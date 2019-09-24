Ruhani üç Avrupa ülkenin İran karşıtı açıklamasını eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile New York'ta görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgedeki önemli gelişmeler ve İran'ın Fars Körfezi için hazırladığı "Hürmüz Barış Girişimi" planını ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ortak açıklamasını “temelsiz” olarak nitelendirerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran’ın bölgede yapıcı bir ülke olduğunu ifade ederek, Tahran-Paris ilişkilerinin artması gerektiğini vurguladı.

Macron, Ruhani'nin bölgenin güvenliği için hazırladığı planı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yayımlamıştı.