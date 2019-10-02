ABD'de İran yapımı filme ödül

İranlı sinemacı Behruz Şueybi’nin yönetmenliğini yaptığı "Ağaçkakan" adlı film bu sene 12’ncisi ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen İran Filmleri Festivali'nde en iyi film ödülü, en iyi yönetmen ödülü, en iyi kadın oyuncusu ödülü, en iyi erkek oyuncusu ödülü ve en iyi senaryo ödülünü kazandı.

İran yapımı film madde bağımlılığı ile sosyal sorunlarla yüz yüze olan insanların ilişkilerini ele alıyor.

San Francisco İran Filmleri Festivali, yurtdışındaki ilk bağımsız İran filmleri festivalidir.