İslam Devrimi Lideri, bilgi tabanlı şirketler furarını ziyaret etti

Parstoday'ın haberine göre, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bilgi tabanlı firmaların ürünlerinin teşhir edildiği fuarda bu firmalara ait 30 stantta incelemelerde bulunarak, araştırmacılar ve teknologlar ile sohbet etti ve İranlı gençler ve uzmanların son başarılı ve kazanımları hakkında bilgi edindi.

İslam Devrimi Lideri, ziyaret sırasında petrole bağımlı ekonomi ve onun kültürel etkilerinin geride bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşlerden Sorumlu Yardımcısı Settari'ye hitap ederek, aktif gençlerin önündeki engellerin giderilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu bağlamda kendisinin de elinden gelen yardımda bulunacağını kaydetti.

İslam Devrimi Lideri, ayrıca fuar yetkilileri, teknologlar ve araştırmacılara teşekkür ederek, hatıra plaketinde şöyle yazdı:

“Bismillahirrahmannirrahim

Bu fuarda İranlı yetenek ve devrimci gayretin parlak yüzünü gördük ve Allah'a şükür ettik. Yüksek kabiliyetler ve saiklerden yararlanılması için temel işler ciddiyetle takip edilmeli. İşte bu, hükümet yetkililerinin en önemli vazifesidir. Allah'a tevekkül edin ve ümit ve şevk ile adım atınız. Kuşkusuz ülkenin ekonomik sorunlarının üstesinden gelebileceksiniz, İnşallah.”